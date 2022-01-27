Назарбаева лишили пожизненного председательства в АНК и СБ Казахстана

27 янв. 7:58

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана сегодня на пленарном заседании одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности, следует из трансляции, которая ведется на сайте палаты.

Согласно заключению комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты, поправки направлены на передачу полномочий председателя АНК и председателя Совбеза президенту страны. Так, в законе об Ассамблее исключается пожизненное право первого президента Казахстана - Елбасы (лидера нации) возглавлять ее, а в законе о Совете безопасности - пожизненное право возглавлять Совбез, передает РИА Новости.

Кроме того, в парламенте обсуждаются изменения и дополнения в конституционные законы, сохраняющие Назарбаеву право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.

Также депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана предложили отменить необходимость согласования с экс-президентом республики основных направлений внешней и внутренней политики, сообщила пресс-служба палаты.

"Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет безопасности и АНК должен возглавлять глава государства по своей должности. В то же время, сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли еще одну поправку. Из закона о первом президенте исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с Елбасы, - цитирует пресс-служба сенатора Ляззат Сулеймен.

Напомним, о том, что мажилис (нижняя палата) парламента ранее одобрил эти поправки на пленарном заседании, 19 января сообщил депутат Канат Нуров. Позже тексты законопроектов опубликовали на сайте сената.