Газ с газовых заправок Узбекистана пойдет энергетикам

27 янв. 7:44

В Узбекистане заработали краткосрочные ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций – такое решение приняло министерство энергетики Узбекистана.

Ограничения уже вступили в силу, - сообщила пресс-секретарь ведомства Эльмира Бекмуродова, пишет Sputnik Узбекистан.

Вырабатываемый газ в полном объеме направляется на тепловые электростанции, а также социальные объекты и населению, чтобы обеспечить его электроэнергией.

Напомним, накануне сразу в трех странах Центральной Азии: Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло массовое отключение электричества. В ряде регионов не было воды, временно перестал работать общественный транспорт.

Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана. Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Кыргызстана.