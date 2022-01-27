Омикрон в России – это ненадолго?

27 янв. 7:27

Уже в феврале в России ожидают спада заболеваемости коронавирусом, - сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.

"В середине второй декады февраля число выявленных случаев в сутки может шагнуть за отметку в 120 тыс. Рост заболеваемости в России с учетом влияния штамма "омикрон", по аналогии с Европой, может продолжаться и после 15 февраля, а пойдет на спад ближе к концу февраля", - рассказал Захаров, озвучив результаты прогнозов разработанной им с коллегами математической модели CIR, передает РИА Новости.

Более оптимистичен прогноз вирусолога, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петра Чумакова.

Омикрон-штамм очень заразен, но вызванная им волна заболеваемости спадет так же быстро, - как поднялась, считает Чумаков.

"Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе", - пояснил он, спрогнозировав, что в России заболеваемость может снизиться уже в десятых числах февраля.

"Большинство людей сейчас болеют бессимптомно, то есть они даже не знают, что заражены, потому что этот штамм - очень малопатогенный, он вызывает обычно легкое, похожее на простуду заболевание, которое человек может не заметить", - добавил Чумаков.