СМИ: Министр обороны Британии в Москве встретится с Сергеем Шойгу

27 янв. 7:14

В скором времени глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отправится в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, - сообщает телеканал BBC.

"Уоллес также подтвердил, что скоро отправится в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении телеканала, передает РИА Новости.

Ранее Уоллес предложил Шойгу провести встречу в Лондоне, напомнив, что последний раз главы силовых ведомств двух стран встречались в 2013 году как раз в британской столице на саммите глав МИД и Минобороны в формате "два плюс два", на что российский министр предложил своему коллеге приехать в Москву "в любое удобное время".

Великобритания в последнее время выражает озабоченность "усилением российской агрессии" у границы с Украиной и даже направила в Киев новую партию военных инструкторов, а также поставила несколько тысяч легких противотанковых ракет.

В Москве призвали британских военных прекратить милитаризацию региона.