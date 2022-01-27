На сайте Минобороны заработал раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда

27 янв. 6:57

Ко Дню снятия блокады Ленинграда Минобороны России запустило на своем сайте новый исторический мультимедийный раздел "Мы - ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон", посвященный подвигу ленинградцев-добровольцев, отстоявших родной город от немецко-фашистских захватчиков.

"Публикация исторических документов из фондов Центрального архива военного ведомства о соединениях народного ополчения под Ленинградом и воинах-добровольцах направлена на военно-патриотическое просвещение, охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификации истории", - подчеркнули в ведомстве, передает РИА Новости.

Раздел содержит архивные документы, описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения и Ленинградской армии ПВО – здесь есть оперативные документы и журналы боевых действий, постановления военных советов фронтов, наградные материалы на героев-добровольцев, именами которых названы улицы города-героя.

Напомним, блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня, была снята Красной армией 27 января 1944 года. За все время блокады, несмотря на нехватку продовольствия и постоянные обстрелы и бомбардировки, ленинградцы, проявляя героизм и стойкость, продолжали оказывать упорное сопротивление противнику.