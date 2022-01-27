Эрдоган: Турция сможет договориться с США по F-35

27 янв. 6:42

Переговоры Анкары и Вашингтона по поставке истребителей F-35 идут в положительном направлении, - заявил в интервью турецкому телеканалу NTV президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Переговоры между американскими официальными лицами и министерством национальной обороны Турции по F-35 развиваются в положительном направлении", - отметил турецкий лидер, передает РИА Новости.

Напомним, ранее США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, аннулировав совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года.