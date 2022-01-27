Прайс: США готовы к новым антироссийским санкциям

27 янв. 6:28

Администрация США не горит желанием вводить беспрецедентные по масштабу антироссийские санкции в связи с кризисом вокруг Украины, однако готова к ним в случае провала дипломатического урегулирования, - заявил в эфире CNN официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы говорим о беспрецедентных экономических санкциях, финансовых мерах, затрагивающих экспортный контроль, которые были намеренно отвергнуты в 2014 году … именно из-за последствий, которые постигли бы российскую экономику и Россию. Это не то, чего мы хотим, однако мы вместе с нашими союзниками, партнерами многое вложили в этот ответ, чтобы обеспечить свою готовность", - сказал Прайс, цитирует его РИА Новости.

"Вне зависимости от того, выберет ли президент России Владимир Путин путь дипломатического взаимодействия или вынудит нас прибегнуть к сдерживанию, - мы к этому готовы", - указал представитель госдепа США, подчеркнув, что Вашингтон готов к любому развитию событий вокруг Украины.