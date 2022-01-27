Коронавирус на сдает позиции в Казахстане

27 янв. 6:16

В Казахстане новый всплеск активности коронавируса: прирост заболевания отмечается в Нур-Султане, Алматы, Карагандинской и Павлодарской областях.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19. Сутками ранее этот показатель составлял свыше 11 800 случаев, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста новых случаев болезни зафиксировано в городах Нур-Султан (2 852), Алматы (2 491) и Шымкент (168), Карагандинской (2 209), Павлодарской (1 153), Акмолинской (907), Восточно-Казахстанской (549), Актюбинской области (513), Костанайской (490), Алматинской (454), Западно-Казахстанской (451), Атырауской (414), Северо-Казахстанской (407), Жамбылской (242), Кызылординской (134) и Мангистауской (128) областях.

Всего в Казахстане с начала пандемии подтверждено 1 192 211 случаев COVID-19.