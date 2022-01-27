Китай пообещал больше инвестиций Центральной Азии

25 января китайский президент собрал на онлайн-встречу пятерых своих коллег из Центральной Азии, чтобы отметить 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений. Публичные заявления по итогам саммита изобилуют обещаниями дальнейшей экономической интеграции. Eurasianet отмечает, что каждый из центральноазиатских лидеров продвигал собственную повестку, больше ориентируясь на двусторонние связи своей страны с экономически мощным Китаем, чем на решение региональных проблем.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о необходимости усиления сотрудничества в свете угроз, исходящих из Афганистана. Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил увеличить поставки природного газа в Китай за счет строительства очередного трубопровода. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Киргизии Садыр Жапаров призвали к осуществлению давно обсуждаемого проекта железной дороги Китай – Киргизия - Узбекистан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о недавних трагических событиях в стране и пообещал провести системные реформы. ”Мы начинаем строить новый Казахстан”, - заявил Токаев. Он также рассказал о борьбе с коррупцией в таможенной службе для содействия увеличению объемов экспорта в Китай.

Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал открыть внутренний рынок для большего количества центральноазиатских товаров и сельскохозяйственной продукции. Новость особенно радостная для Казахстана, где экспортеры понесли значительные убытки в прошлом году в связи с ужесточением пограничного контроля со стороны Китая, предположительно, из-за пандемии коронавируса.

Председатель КНР заявил, что хочет увеличить товарооборот между Китаем и регионом до $70 млрд к 2030 году. Объемы торговли выросли в 25 раз за последние 20 лет, с $1,5 млрд до $38,6 млрд в 2020 году, передает государственное китайское издание People’s Daily. Наибольший рост товарооборота наблюдается с Туркменистаном: объемы торговли выросли в 200 раз до $6,5 млрд в 2020 году в основном за счет экспорта природного газа.

Общие китайские инвестиции в регион Центральной Азии составили $40 млрд в конце 2020 года, из них на Казахстан пришлись $21,4 млрд. К концу 2021 года в Центральной Азии действовали 7,7 тысяч китайских компаний.

В ближайшие три года Си пообещал выделить центральноазиатским государствам гранты на $500 млн для развития социально значимых проектов и предоставить 50 млн доз китайской вакцины против COVID-19. Чтобы осуществить задуманное, Пекину необходима стабильная Центральная Азия. Китай с беспокойством наблюдал за событиями в Казахстане, но лидеры стран Центральной Азии постарались успокоить Си, заявив, что испытывают отвращение к ”цветным революциям”. В совместном заявлении лидеры пообещали поддержать политику одного Китая, в рамках которой Тайвань рассматривается как неотъемлемая часть Китайской Народной Республики.