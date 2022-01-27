МВФ: "Только развитые страны вернутся к допандемическому уровню в этом году"

Глобальная экономика начала 2022 год с более слабых позиций, чем ожидалось ранее, из-за распространения ”омикрона”, повышающихся цен на энергию и продолжающихся перебоев в поставках. Об этом эксперты Международного валютного фонда написали в очередном отчете ”Перспективы развития мировой экономики”, опубликованном на этой неделе.

Deutsche Welle сообщает, что по прогнозам фонда, мировая экономика замедлится с 6% в 2021 году до 4,4% в этом году. Прогноз мирового производства был пересмотрен в сторону понижения по сравнению с октябрьским отчетом на пол процента (с 4,9%) в связи с более мрачными экономическими перспективами в США и Китае - крупнейших экономиках мира.

”В случае с Америкой, прогноз отражает снижение вероятности одобрения пакета финансовой помощи в рамках плана ”Построить лучше, чем было”, а также более ранний отказ от чрезвычайных монетарных мер и продолжающиеся перебои в поставках, - пояснила Гита Гопинат, первый заместитель директора-распорядителя МВФ, в своем блоге. - Ухудшение показателей в Китае связано с продолжающимся сокращением сектора недвижимости и более слабым, чем ожидалось, восстановлением частного потребления”.

МВФ также пересмотрел прогноз на 2022 год для Германии, снизив его на 0,8 процента до 3,8%, поскольку проблемы с цепочками поставок продолжают оказывать негативное влияние на пост-пандемическое восстановление экономики в зависимой от экспорта стране.

В этом году перебои в поставках будут оказывать серьезное влияние на мировое восстановление. Сложности с доставкой, а также нехватка грузовых контейнеров на фоне значительного восстановления спроса после пандемии привели к дефициту комплектующих и сырья, от которого страдают в том числе и немецкие автопроизводители.

Высокая инфляция никуда не денется

Беспорядок, наблюдающийся в глобальных цепочках поставок, заметно ускорил инфляцию по всему в миру и в частности, в развитых экономиках - США и Германии. Дальнейший ее рост провоцируется увеличением стоимости ископаемого топлива, которое подорожало почти в два раза за прошедший год, и растущими ценами на продукты питания, особенно в странах Африки к Югу от Сахары.

МВФ повысил инфляционный прогноз на 2022 год как для развитых, так и для развивающихся экономик. а эксперты фонда утверждают, что высокие цены сохраняться. На данный момент прогнозируется, что инфляция составит 3,9% в странах с развитой экономикой, и 5,9% - в странах с формирующимся рынком и развивающейся экономикой. В следующем году ожидается снижение инфляционных темпов.

Растущая инфляция вынудила центральные банки нескольких стран ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы обуздать рост цен. Ожидается, что в марте Федеральная резервная система США повысит ключевую ставку. Ее повышение может привести к проблемам в ряде развивающихся экономик, в том числе в Южной Африке, Аргентине и Турции, которые рискуют столкнуться с оттоком капитала.

”Важно заранее сообщать о переходе к более жесткому регулированию, чтобы обеспечить адекватную реакцию рынка. В странах, где базовое инфляционное давление находится под контролем, и экономика не была восстановлена полностью, монетарная политика должна оставаться адаптивной, - считает Гопинат. - Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, которые активно прибегают к заимствованию иностранной валюты и зависят от внешнего финансирования, должны подготовиться к определенной турбулентности на рынках за счет увеличения срока погашения долгов и ограничения валютных диспропорций”.

Неравномерное восстановление сохранится

По прогнозу МВФ, мировое производство в 2023 году вырастет на 3,8%. Цифра чуть лучше, чем в предыдущем отчете, поскольку ”факторы, сдерживающие рост в 2022 году, потеряют свою релевантность”. Как и в предыдущем прогнозе, фонд предупреждает, что восстановление не будет равномерным. Ожидается, что развитые страны вернутся к допандемическому уровню уже в этом году, а странам с формирующимся рынком и развивающимся экономикам для этого понадобится чуть больше времени.

По словам Гопинат, пандемия отбросила прогресс по сокращению уровня бедности на несколько лет назад: в 2021 году количество людей, живущих в крайней нищете увеличилось на 70 млн по сравнению с допандемическими уровнями.

”В связи с отсутствием возможности для политического маневра в одних странах, и стойким восстановлением в других, в текущем году бюджетный дефицит во многих государствах сократится, - говорит экономист. - Приоритетным для правительств должен оставаться сектор здравоохранения, а помощь в первую очередь должна оказываться наиболее уязвимым группам”.

Среди факторов, которые могут негативно отразиться на прогнозе, угроза возникновения более опасных штаммов коронавируса, китайская политика ”нулевого COVID”, угрожающая привести к перебоям в поставках, а также оказавшийся в долговой яме сектор китайской недвижимости и агрессивное кредитно-финансовое ужесточение со стороны ФРС.