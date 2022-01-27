Краснодарцев проведут по полигону ТБО

27 янв. 2:34

В предстоящее воскресенье, 30 января, жители Краснодара смогут провести час-полтора утра выходного дня в увлекательной экскурсии по полигону ТБО в поселке Копанском.

Власти города обещают показать экскурсантам, что происходит с отходами, когда их увозит мусороуборочная машина; две станции для сортировки вторсырья и твердых бытовых отходов (ТБО), - передает "Кубанские новости".

Также они узнают, какой объем ТБО образуется в городе ежедневно, и смогут задать интересующие их вопросы.

Экскурсию проведет представитель краснодарской мусороуборочной компании, - говорится в сообщении.