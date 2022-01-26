Мэр Пятигорска предложил увековечить память Владимира Высоцкого

26 янв. 23:46

Глава города Пятигорск Дмитрий Ворошилов предложил установить мемориальную табличку на здании телецентра, в котором было записано последнее интервью Владимира Высоцкого. Об этом он написал в своем Instagram в день рождения барда.

Ворошилов пояснил, что вырос на его песнях, в доме было много пластинок и магнитофонных кассет с записями певца.

"Пятигорск тоже связан с именем великого поэта, композитора и артиста. Здесь в Пятигорской студии телевидения Владимир Семенович дал свое последнее интервью. В Пятигорске на улице Фучика, 23 он останавливался у своего друга Вадима Туманова", - написал мэр города.

По одному из этих адресов краеведы и предлагают установить табличку.