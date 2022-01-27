Летом в здравницах Кубани отдохнут 250 тысяч детей

27 янв. 0:46

Власти Кубани направят на детскую оздоровительную компанию более 2 млрд рублей, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Все средства пойдут на закупку путевок, подготовку центров отдыха, поддержку муниципальных лагерей и компенсации за самостоятельно приобретенные путевки, - передает "АиФ-Юг".

Детская оздоровительная компания в крае носит круглогодичный характер, и в нынешнем 2022 году здравницы края планируют принять около 250 тыс ребят, 100 тыс из которых – из других регионов, - напомнил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Всего на Кубани откроются 100 стационарных лагерей, 1 тыс пришкольных лагерей с дневным пребыванием и 380 лагерей труда и отдыха, - добавили в пресс-службе краевой администрации.