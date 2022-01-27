Абитуриенты познакомятся с возможностями СКФУ

27 янв. 1:34

Крупнейший университет Северного Кавказа - Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) - запускает масштабный образовательный проект, в рамках которого в вузе пройдут мастер-классы и серия образовательных выставок для абитуриентов, - сообщил ректор вуза Дмитрий Беспалов.

"На выставках абитуриенты познакомятся с возможностями нашего университета. Преподаватели проведут свои мастер-классы по подготовке к ЕГЭ и профильным вступительным испытаниям для среднего профессионального образования. Проект "Мой Кавказ - мой университет" поможет абитуриентам определиться с выбором вуза", - рассказал Беспалов, передает "Интерфакс".

Также в университете заработает межрегиональный проект "Шаг навстречу", в рамках которого в ряде крупных городов России заработают представительства СКФУ. Это позволит будущим студентам сэкономить время и средства и успеть предоставить оригинал документа об образовании.

Зачисление на основные места в вузе будет вестись в одну волну, с обязательным предоставлением оригинала документа об образовании в приемную комиссию, - напомнили в СКФУ.