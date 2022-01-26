Участие в экстремистской организации привела жителя Дагестана к уголовному делу

26 янв. 23:37

В отношении жителя Дагестана возбуждено уголовное дело по факту его участия в запрещенной организации, сообщает пресс-служба СКР по региону.

"По версии следствия, с 2007 года по апрель 2017 года 38-летний житель города Избербаш вступил и принял участие в деятельности международного религиозного объединения "Нурджулар" (запрещено в России)", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина участвовал в собраниях по изучению идеологических источников указанной экстремисткой организации.

Подчеркивается, что по материалам УФСБ и МВД Дагестана возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).