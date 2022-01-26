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Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Кремль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина посетить страну, об этом он сам рассказал в эфире телеканала NTV.

"Мы хотим предпринять некоторые шаги для организации нашей двусторонней встречи", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

Эрдоган уточнил, что хотел бы обсудить с Путиным двусторонние отношения.

Глава государства также напомнил о готовности Турции "при желании обеих сторон" провести переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы политики могли "продолжить путь по восстановлению атмосферы мира".

ФОТО Кремль
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