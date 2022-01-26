В Москве вспыхнул электробус

26 янв. 23:29

В результате пожара в электробусе на Бибиревской улице в Москве никто не пострадал, сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

"Сегодня около 21:30 на Бибиревской улице, в районе дома №20 произошло второе за все время эксплуатации электробусов с 2018 года возгорание. Машина марки "Камаз" находилась на отстойной площадке без пассажиров. В результате никто не пострадал", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что очаг находился под кабиной водителя, человеческий фактор пока не исключается. Он обесточил электробус, почувствовав запах гари.

"Руководство Мосгортранса находится на месте и уже начало тщательное служебное расследование, причины происшествия будут установлены специальной комиссией и производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла ("Камаз"), - добавили в пресс-службе.