Глава Ростова-на-Дону рассказал о судьбе трех уникальных зданий в центре города

27 янв. 4:26

Власти Ростова-на-Дону рассказали, что ждет три объекта культурного наследия в центре города. Соответствующее сообщение опубликовано в Instagram сити-менеджера Алексея Логвиненко.

По его словам, вместе с донским губернатором Василием Голубевым они оценили, в каком состоянии находятся уникальные здания в историческом центре.

Первый объект - дом И.М. Шапошникова, где находилась художественная школа, основанная А.С. Чиненовым, по адресу улица Социалистическая, 77. Он будет капитально отремонтирован к концу июля, на эти цели из бюджета города выделили 51,5 млн рублей. Готовность объекта - 46%.

Во втором здании - доходном доме наследников В.Р. Максимова на Московской, 72 - предполагается открыть музей истории Ростова-на-Дону. Проектная документация на реконструкцию должна быть готова к следующей весне.

Наконец, по доходному дому Г.А. Гудермана (Донская, 15/8) начинается разработка проектно-сметной документации на его восстановление. "После чего проработаем возможность размещения в нем детской художественной или музыкальной школы", - отметил Логвиненко.