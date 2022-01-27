Музей "Великий Шелковый путь" откроется в Самарканде

27 янв. 3:23

В Самарканде возведут уникальный музей "Великий Шелковый путь", об этом сообщает Минтуризма и спорта Узбекистана.

Он расположится в центре Самарканда между университетским бульваром и улицей Бабура Мирзо.

Дизайн объекта разрабатывается совместно с немецким архитектурным бюро Atelier Brookner. Внешне здание будет выглядеть как объемная гладкая шелковая лента. В центре цокольного этажа музея разместится изображение Самарканда, а на крыше появится зелень и места отдыха, элементы ландшафта можно будет увидеть со всех этажей.

Форма здания в виде трех лепестков должна обеспечивать благоприятные пространственные условия для создания выставочных экспозиций,

Галереи музея разделят на три тематические зоны - "наука и культура", "направление и ландшафт" и "экспорт и импорт".