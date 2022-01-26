Brent вышла за $90

26 янв. 23:08

Нефтяные цены сегодня вечером резко пошли в рост после публикации официальных данных об увеличении ее запасов в США по итогам прошлой недели. Об этом говорят данные торгов.

Фьючерсы с поставкой в марте на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:55 мск подорожали на $1,81 (2,05%), достигнув $90,01 за баррель. Таким образом, стоимость североморской нефтяной смеси поднялась выше отметки в $90 за баррель впервые с 13 октября 2014 года, передает "Интерфакс".

Стоимость мартовского фьючерса на легкую нефть WTI на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подскочила к этому моменту на $1,7 (1,99%) - до $87,3 за баррель, подбираясь к максимуму за последние семь лет.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Америке на прошлой неделе выросли на 2,38 млн баррелей - до 416,19 млн баррелей. Эксперты, ранее опрошенные Bloomberg, прогнозировали рост запасов лишь на 1 млн баррелей.