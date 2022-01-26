Турция предложила проводить в Стамбуле встречи контактной группы по Донбассу

26 янв. 22:51

Турция предложила провести в Стамбуле очные заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины, заявил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен по итогам видеоконференции рабочих групп контактной группы.

"В ответ на просьбу председателя ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса", - цитирует его ТАСС.

Дипломат выразил благодарность Анкаре, а также заявил, что сообщил участникам дискуссий о появившейся возможности возврата к очным встречам.

Киннунен выразил уверенность, что личные встречи улучшат качество и конфиденциальность обсуждений.