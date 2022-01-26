Джабаров: ответ США по гарантиям безопасности не удовлетворил Москву

26 янв. 22:34

Россия не готова принять ответ США по гарантиям безопасности. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу - свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ", - цитирует Джабарова РИА Новости.

Сенатор отметил, что в ближайшее время Москва ответит Вашингтону совместно со своими союзниками. По его словам, в консультациях может принять участие Китай.

"Россию подготовит ответ на реакцию США в течение нескольких дней, в консультациях могут принять участие союзники, в том числе КНР", - добавил он.