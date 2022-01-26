Убийцу детей приговорили к пожизненному заключению в Карачаево-Черкесии

26 янв. 22:33

Суд и присяжные вынесли приговор жителю аула Бесленей, признав его виновным в изнасиловании, а также убийстве двух детей, совершенном с особой жестокостью, чтобы скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Карачаево-Черкесии.

Следствие и суд установили, что днем 16 июня 2020 года пьяный подсудимый на берегу реки Большой Зеленчук вблизи аула Бесленей Хабезского района изнасиловал 11-летнюю девочку.

"В момент совершения преступления он был застигнут младшим братом потерпевшей. Преследуя цель скрыть содеянное, злоумышленник совершил убийство малолетних детей путем утопления их в реке", - говорится в сообщении.

В поисках виновного следователь по генетике отработал более тысячи человек, по большей части жителей аула Бесленей и хутора Зеленчук-Мостовой Отрадненского района Кубани, было организовано более 15 очных ставок, назначены и проведены свыше десяти сложных генетических, судебно-медицинских, криминалистических экспертиз, допрошены как свидетели более 60 человек, изобличающих осужденного в совершении преступлений.

Вину злоумышленника также доказали сотрудники Главного управления криминалистики СК РФ: с их помощью был проведен эксперимент с датчиком оценки радиоэлектронной обстановки. Были установлены служебные параметры действующих базовых станций операторов сотовой связи, благодаря этому следствие установило конкретное местонахождение подсудимого при совершении преступлений.

Суд приговорил обвиняемого к пожизненному лишению свободы. Приговор в законную силу не вступил.