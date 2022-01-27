В марте в Анталии перекодируют дипломатию. Армяне Турции ждут нормализации

Ожидается, что Дипломатический форум в Анталии 11-13 марта станет новой платформой для решения глобальных политических проблем, поскольку не так давно Турция начала процесс нормализации сразу с несколькими странами с целью ослабления напряженности в регионе с помощью дипломатии. На форум приглашены участники со всего мира, в том числе из Армении, с которой Турция ведет переговоры о нормализации отношений, а также из Греции, Египта и Израиля. Около 50 дипломатов высокого уровня подтвердили свое участие на форуме, пишет турецкая "Сабах".

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании Армении установить дипломатические отношения с Турцией без каких-либо предварительных условий, указав, что страна может принять приглашение турецкой стороны к участию в дипломатическом форуме в Анталье.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре председателя Союза армянских фондов Турции Петроса Шириноглу. Их встреча в резиденции Чанкая продлилась 45 минут. По словам Шириноглу, это был визит вежливости, он также выразил удовлетворение решением о возобновлении авиасообщения между Арменией и Турцией с февраля. Ранее стало известно, что со 2 февраля между Турцией и Арменией будут запущены чартерные рейсы в рамках нормализации отношений между двумя странами.

Объявление было сделано менее чем через неделю после того, как спецпредставители двух стран провели в Москве первые переговоры о нормализации отношений. По результатам встречи стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий до полной нормализации. Еще перед встречей министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что во время переговоров спецпредставители обсудят дальнейший план действий, включая меры по укреплению доверия. В этом смысле первая встреча спецпредставителей действительно прошла в "позитивной и конструктивной атмосфере", поскольку они "обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией".

Во время встречи Эрдоган и Шириноглу также обсудили вопросы, связанные с выборами руководства общинных фондов, президент Эрдоган сообщил Шириноглу, что работа в этой области будет завершена в ближайшее время.

Шириноглу отметил, что вопрос нормализации отношений именно на этой встрече не обсуждался, хотя обсуждался ранее. Подчеркнув, что армяне в Турции очень надеются на нормализацию, он сказал: "Мы с нетерпением ждем нормализации отношений и закладываем основу для укрепления братства двух народов".

Турция неоднократно подчеркивала необходимость расширения сотрудничества и интеграции в регионе после урегулирования Карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией. В том числе Анкара предложила создание на Южном Кавказе платформы для развития сотрудничества в формате "3+3" и, как ожидается, следующая встреча в рамках этого формата пройдет в Турции.

После заявления Пашиняна о том, что было бы нелогично упускать возможность в отношениях с Турцией, стало ясно, что Дипломатический форум в Анталии выполняет важную миссию, закладывая основу для всех стран, у которых есть разногласия с Турцией или напряженность с другими глобальными игроками, для ведения дипломатических переговоров. Форум называют "турецким Давосом".

В 2021 году Турция стремилась наладить связи с несколькими странами, в том числе давними региональными соперниками. В Анкаре подтвердили, что Турция надеется максимизировать сотрудничество с Египтом и странами Персидского залива "на взаимовыгодной основе". Также Анкара предприняла ряд дипломатических усилий по налаживаю напряженных отношений с Каиром и некоторыми странами Персидского залива.

Дипломатический форум пройдет под девизом "Перекодирование дипломатии", и в нем примут участие главы государств и правительств нескольких стран, министры, эксперты и представители СМИ. Этот форум, на котором будут обсуждаться самые важные региональные и глобальные вопросы мировой повестки, предоставит лидерам, политикам, ученым, ведущим специалистам, дипломатам и деловым людям возможность обсудить международные вопросы с дипломатической перспективы.