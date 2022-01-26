Мечети Дагестана закроют для прихожан из-за коронавируса

26 янв. 22:24

Ухудшение ситуации с COVID-19 в Дагестане привело к введению запрета на допуск прихожан для совершения молитвы. Об этом говорится в постановлении главсанврача республики Николая Павлова.

"Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в Республике Дагестан с 27 января 2022 года до 1 апреля 2022 года… не допускать проведение богослужений с присутствием людей", –сказано в документе.

В постановлении также рекомендуется проводить богослужения в мечетях, храмах, синагогах в онлайн-формате.

Стоит отметить, что доступ на территорию молитвенных домов не приостановлен для священнослужителей, а также тех, чье присутствие необходимо для совершения молитвенных обрядов.