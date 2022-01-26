НАТО ответила России на предложения по безопасности

26 янв. 21:57

НАТО передала российской стороне письменный ответ на ее предложения по безопасности, об этом заявил на брифинге генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он указал, что письменный ответ дал возможность представить РФ более подробные предложения по уменьшению рисков и укреплению безопасности обеих сторон, пишет ТАСС.

По его словам, организация предлагает Москве провести в Совете Россия - НАТО серию консультаций по безопасности.

Столтенберг указал, что альянс взаимно предлагает России возобновить работу миссий в Москве и Брюсселе, а также установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты для предотвращения инцидентов.

Кроме того, НАТО выступает с предложением вернуться к практике брифингов по учениям, диалогу по контролю над вооружениями, ракетами и ядерным оружием, а также по космосу.

При этом генсек организации обратил внимание на то, что НАТО призывает РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии.

Столтенберг также заявил о недопустимости компромисса с Россией по праву любых стран, в том числе Украины, на вступление в НАТО.

Дипломат указал, что альянс надеется на деэскалацию на Украине и предлагает РФ диалог, но в то же время повышает готовность своих сил и присутствие в регионе. Он заверил, что в случае необходимости за несколько дней НАТО развернет в Черноморском регионе передовой отряд из 5 тыс человек во главе с Францией.

В МИД России заявили, что НАТО передала письменный ответ по гарантиям безопасности послу России в Брюсселе.

Напомним, ранее сегодня письменный ответ на предложения России по безопасности передал посол США в РФ Джон Салливан.