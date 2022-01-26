В Китае сообщили о новом коронавирусе

26 янв. 21:49

Ученые из Китая заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, обнаруженный в Южной Африке. Препринт публикации размещен на портале bioRxiv.

"Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей", - сказано в публикации.

Специалисты отмечают, что для взаимодействия с организмом человека вирусу необходима определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам. При этом они подчеркнули, что природу нового коронавируса раскрыть пока невозможно.