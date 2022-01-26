В Австрии осудили санкции против "Северного потока-2"

26 янв. 21:24

Разрабатываемые Евросоюзом антироссийские санкции будут чувствительными для России. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Он напомнил, что находящийся в центре обсуждения "Северный поток-2" – один из нескольких газопроводов, которые доходят до Европы. По его словам, "если думать о санкционном режиме, необходим ли он, потому что политику комбинируют с насилием, то этого очень мало".

"Если нам действительно нужно будет действовать решительно в случае военной эскалации, то те санкции, которые обсуждаются на европейском уровне, будут впоследствии чувствительными и для Российской Федерации", - цитирует Нехаммера РИА Новости.

Канцлер подчеркнул, что Вена контактирует с Берлином по вопросу мер реагирования Европы на возможную военную эскалацию на Украине.