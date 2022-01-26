Блинкен: в ответе США на предложения по безопасности есть "очень позитивные вещи"

26 янв. 21:09

Американская сторона не намерена предавать огласке переданный сегодня российской стороне письменный ответ на предложения РФ по безопасности, заявил на брифинге глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

"Дипломатия имеет большие шансы на успех, если мы оставим место для конфиденциальных переговоров", - пояснил он.

"Мы надеемся, что РФ разделяет эту позицию и серьезно воспримет предложения", - добавил дипломат.

Госсекретарь подчеркнул, что в ответе на предложения РФ есть "очень позитивные моменты", по которым стороны могут вести совместную работу, это ударные ракетные системы, прозрачность учений, а также контроль над вооружениями.

Блинкен также отметил, что Вашингтон не откажется от принципа "открытых дверей" в НАТО.

Глава Госдепа уточнил, что планирует в ближайшее время обсудить ответы с российским коллегой Сергеем Лавровым.