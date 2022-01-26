Госдеп вынудит российского посла уехать из Вашингтона?

26 янв. 20:57

Госдепартамент США поставил вопрос об отъезде из Вашингтона российского посла в Америке Анатолия Антонова, об этом рассказал сам дипломат.

"На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве", - приводит его слова РИА Новости.

Антонов рассказал, что несколько дней назад США пришлось покинуть еще одной группе дипломатов, а в общей сложности за время его нахождения в Вашингтоне, то есть за четыре года, были выдворены свыше 120 дипломатов и сотрудников, вместе с семьями - порядка 300 человек.

"И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность", - констатировал посол.