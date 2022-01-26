Морковный сок поможет человеку справиться с высоким давлением

26 янв. 20:48

Частое употребление морковного сока поможет снизить артериальное давление человека, страдающего от гипертонии, сообщает автор британского портала Express Харриет Уайтхед.

"Морковный сок помогает с кровяным давлением. Анализ показывает, что он понижает систолическое и диастолическое давление", - написал он.

Помимо этого, в своей статье он привел данные исследования, согласно которым потребление моркови коррелировало с более низкими показателями давления. Участниками исследования стали 2 195 человек.

Уайтхед установил, что морковный сок нейтрализовал влияние соли на организм, которая часто является причиной гипертонии.