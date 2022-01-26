Морковный сок поможет человеку справиться с высоким давлением

Частое употребление морковного сока поможет снизить артериальное давление человека, страдающего от гипертонии, сообщает автор британского портала Express Харриет Уайтхед.
"Морковный сок помогает с кровяным давлением. Анализ показывает, что он понижает систолическое и диастолическое давление", - написал он.
Помимо этого, в своей статье он привел данные исследования, согласно которым потребление моркови коррелировало с более низкими показателями давления. Участниками исследования стали 2 195 человек.
Уайтхед установил, что морковный сок нейтрализовал влияние соли на организм, которая часто является причиной гипертонии.