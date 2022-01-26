Таксист из Караганды стал жертвой собственного клиента

26 янв. 20:39

В Караганде местный житель совершил нападение на таксиста после выполненного заказа, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

"Выехавшими на место нападения сотрудниками следственно-оперативной группы Юго-Восточного отдела полиции УП Караганды было установлено, что 31-летний потерпевший, который занимался частным извозом, подвозил клиента. Когда мужчина довез пассажира по указанному адресу, неизвестный напал на него", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что преступник ограбил таксиста на 100 тыс тенге, а также забрал золотое кольцо и перевел с банковского счета 270 тыс тенгу. Водителю был нанесен ущерб в размере 570 тыс тенге.

Отмечается, что полиция задержала 33-летнего местного жителя по горячим следам. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК ("Грабеж").