Диалог западного авангарда и китайской изобразительной традиции в Музее Востока

Вчера Государственный музей Востока совместно со швейцарской галереей Урса Майле открыл выставку ”Исчезающий и вечный”, на которой представлены видеоинсталляции и танки художников из России, Франции и Китая.

Автор ”Черного квадрата для Китая” Анатолий Журавлев рассказал "Вестнику Кавказа" о концепции своих произведений: "Все работы связаны с Китаем, с восприятием китайцами мира, их восприятием искусства и моим европейским сознанием. Мне было интересно поэкспериментировать на эту тему, показать взаимопроникновение культур. Самая большая работа называется ”Черный квадрат для Китая”, справа и слева от нее находятся ”Черный крест" и "Черный круг" – того же Казимира Малевича. Это внутри, а обрамление - так оформлена тибетская классическая танка. Эти идеи возникли после моего общения с китайскими художниками в начале 2000-х".

Помимо работ Анатолия Журавлева на вставке представлены размышления китайца Чэна Рана и европейца и Item Idem (Сириля Дюваля).

Куратор выставки Мария Севастьянова рассказала: "Чэн Ран сделал ослепительную карьеру, его знают и в Америке, и в Европе. Он прославился своими видеоработами и фильмами. А его напарник - француз Сериль Дюваль. Они придумали очень эффектное видео, основанное на очень старой китайской традиции, которая идет еще с VIII века. В День поминовения усопших китайцы жгут на всех углах старые деньги, предметы вожделения, сделанные из папье-маше, макеты дорогих вещей, машин. Это очень эффектная традиция, которая всегда поражает европейцев. Художники придумали фильм, который связан и с европейским взглядом на китайские традиции, и с китайским взглядом на западную культуру потребления, потому что жгут они не абстрактные макеты, а сумки ”Шанель”, дорогую обувь, дорогие игрушки. Это происходит в течение 12 минут ”Аве-Марию” Шуберта в исполнении Марии Каллас".

Все представленные на выставке видеоинсталляции исследуют диалог западного авангарда и китайской изобразительной традиции, диалог, в котором проступает образ самого Китая, непроницаемого и открытого, традиционного и технологичного, изменчивого и незыблемого.

Советник гендиректора Музея Востока Татьяна Метакса считает центром выставки ”Черный квадрат”: "Его создал замечательный, всемирно известный художник Анатолий Журавлев. Его произведения хранятся во многих музеях, во многих частных коллекциях. Выставка рассказывает прежде всего о том, насколько современные художники здорово сочетают древние традиции, уходят в глубину веков, и в то же время делают всё это в суперсовременных, инновационных, самых разнообразных вариантах. Так что приходите, смотрите".

Выставка продлится до 23 февраля.