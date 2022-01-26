США ответили России на предложения по безопасности

26 янв. 20:25

Американский посол в России Джон Салливан привез в министерство иностранных дел РФ письменный ответ на российские предложения по безопасности. Об этом сообщили в МИД РФ.

В сообщении говорится, что сегодня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла США в РФ Джона Салливана "по его просьбе".

"В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.