Nord Stream 2 AG создал немецкую "дочку" для сертификации "Северного потока-2"

26 янв. 20:06

Оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG учредил германскую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH. Об этом сообщается на ее сайте.

"Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток-2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ (Energiewirtschaftsgesetz (EnWG))", - сказано в нем.

В компании напомнили, что в ноябре прошлого года Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) заявило, что создание дочерней структуры обязательно для сертификации в соответствии с немецким Законом об энергетическом хозяйстве.

Уточняется, что головной офис "дочки" Nord Stream 2 AG находится в городе Шверин.