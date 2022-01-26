Иранский президент принял министра обороны Азербайджана

26 янв. 19:53

Президент Ирана Эбрахим Раиси принял находящуюся в ИРИ с официальным визитом делегацию во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым. Такое сообщение опубликовано на сайте Минобороны АР.

В ходе встречи Раиси указал, что народы обеих стран "веками живут в условиях добрососедства, азербайджано-иранские двусторонние отношения успешно развиваются во всех сферах".

Обратив внимание на важность взаимных визитов с точки зрения развития связей, президент выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Ираном.

Закир Гасанов в свою очередь выразил благодарность за гостеприимство, передал приветствие президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Эбрахиму Раиси.

Глава Минобороны рассказал о работе, которая ведется на освобожденных от оккупации территориях.

Стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном в различных направлениях, в том числе в области военного сотрудничества, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.