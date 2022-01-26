Крупный пожар вспыхнул в центре Алматы

26 янв. 19:47

В Алматы на пересечении улиц Толе би и Ауэзова загорелось долгое время не функционирующее двухэтажное здание, сообщает пресс-служба ДЧС Казахстана.

В ведомстве заявили, что в 19:23 по местному времени спасатели выехали к месту происшествия.

"На месте пожара создано два участка тушения: с южной и северной стороны. Развернуты пожарные автолестницы, введены пожарные стволы. Автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Тем самым обеспечена бесперебойная подача воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание было локализовано в 20:35 по местному времени. Огнеборцы смогли снять угрозу распространения огня.

Стоит добавить в ликвидации пожара участвуют 10 единиц техники и 50 человек личного состава.