Блинкен: ситуация вокруг Украины касается всего мирового сообщества

26 янв. 19:44

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после переговоров с министром иностранных дел Кувейта Ахмедом Нассером ас-Сабахом, что ситуация вокруг Украины затрагивает все мировое сообщество.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что этот кризис намного больше Украины и даже Европы. "Он серьезно беспокоит все мировое сообщество и требует международной реакции", - цитирует его РИА Новости.

Блинкен также отметил, что ситуация вокруг Украины была, среди прочего, на повестке переговоров.