Просьба вести себя потише обернулась для жителя Москвы трагедией

26 янв. 19:27

Выходец из Чечни убил соседа своей подруги за то, что тот попросил вести гостя потише, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Как сообщает источник, 31-летний мужчина пришел к знакомой в комнату коммуналки, которая находится в московском Чертаново. Засидевшись до четырех часов утра, он вел себя шумно. Сосед девушки сделал уроженцу Чечни замечание, однако тот полез в драку и нанес десятки ножевых ранений.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Преступника задержали. Ранее он обвинялся в применении насилия против представителя власти.