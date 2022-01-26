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Просьба вести себя потише обернулась для жителя Москвы трагедией

Просьба вести себя потише обернулась для жителя Москвы трагедией

Выходец из Чечни убил соседа своей подруги за то, что тот попросил вести гостя потише, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Как сообщает источник, 31-летний мужчина пришел к знакомой в комнату коммуналки, которая находится в московском Чертаново. Засидевшись до четырех часов утра, он вел себя шумно. Сосед девушки сделал уроженцу Чечни замечание, однако тот полез в драку и нанес десятки ножевых ранений.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Преступника задержали. Ранее он обвинялся в применении насилия против представителя власти.

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