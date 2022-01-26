РФС передал министерству спорта предложение по лимиту на легионеров

26 янв. 19:24

Российский футбольный союз (РФС) передал министерству спорта России предложение по лимиту на легионеров, который начнет действовать в чемпионате России в сезоне 2022/23.

Как отмечается, в письме в Минспорта указан единственный вариант лимита.

Ранее в футбольном сообществе обсуждались два варианта лимита на легионеров. Согласно первому, на поле максимум могут находиться 8 иностранцев, а всего в заявке - 12. При этом у каждого клуба в заявке должно быть четыре доморощенных футболиста.

Второй вариант лимита предполагает нахождение 13 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле. При этом каждый клуб обязан иметь в заявке четырех доморощенных футболистов и восемь воспитанников национальной ассоциации.

По информации источника, в письме РФС содержится иной вариант лимита, передает "РБ Спорт".