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РФС передал министерству спорта предложение по лимиту на легионеров

РФС передал министерству спорта предложение по лимиту на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) передал министерству спорта России предложение по лимиту на легионеров, который начнет действовать в чемпионате России в сезоне 2022/23.

Как отмечается, в письме в Минспорта указан единственный вариант лимита.

Ранее в футбольном сообществе обсуждались два варианта лимита на легионеров. Согласно первому, на поле максимум могут находиться 8 иностранцев, а всего в заявке - 12. При этом у каждого клуба в заявке должно быть четыре доморощенных футболиста.

Второй вариант лимита предполагает нахождение 13 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле. При этом каждый клуб обязан иметь в заявке четырех доморощенных футболистов и восемь воспитанников национальной ассоциации.

По информации источника, в письме РФС содержится иной вариант лимита, передает "РБ Спорт".

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