Кличко высмеял отправку Германией военных касок на Украину

26 янв. 19:23

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал решение Берлина отправить на Украину 5 тыс военных касок. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Bild.

"5 тыс касок - это просто шутка. Что нам отправит Германия в следующий раз в качестве поддержки? Подушки?" - предположил он.

Политик отметил, что поведение властей ФРГ "лишает его дара речи", пишет ТАСС.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее констатировал, что жест Берлина несет исключительно символическое значение.

Напомним, власти Германии считают невозможным предоставление Украине летального оружия.