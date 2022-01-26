Школам Москвы разрешили самим принимать решение о длительности карантина

26 янв. 18:58

Каждая школы Москвы будет самостоятельно решать, сколько будет длиться карантин по коронавирусу COVID-19 в классах. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Что касается школьников, детей из детских садов. Если группы и классы сидят на карантине, то мы приняли решение, что в зависимости от каждой конкретной школы часть детей приступила к учебе сегодня, часть выходит на обучение завтра, если семь дней у них прошло", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

В оперштабе Москвы пояснили, решение о сокращении карантина по контакту с заболевшим COVID-19 распространяется на те классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее и уже длится минимум неделю. Очные занятия для таких групп и классов будут возобновлены 26 или 27 января по решению школы. При этом родители могут попросить продлить действующий карантин до предписанных ранее 14 дней.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 359 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. В России выявили 11 315 801 случай заражения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве коронавирус диагностировали у 2 232 836 человек. Справились с болезнью 1 935 354 жителя города, умерли - 38 588.