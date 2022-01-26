Теории заговора и политические мифы отвергли в аппарате президента Армении

26 янв. 18:59

Аппарат армянского президента Армена Саркисяна, ранее подавшего заявление об отставке, не будет комментировать предположения и высказывания по этому поводу в духе теории заговора. Такое заявление структура распространила сегодня.

В нем говорится, что за последние несколько дней от имени различных лиц, в том числе политиков и политологов, действующих или бывших депутатов, аналитиков и экспертов озвучиваются разнообразные мнения и измышления.

Аппарат президента РА не намерен комментировать их в духе теории заговора и политической мифологии, подчеркивается в релизе.

"Беспокойство, проявленное Арменом Саркисяном, касалось реальных проблем, которые стоят перед государством. Поиск их решения - всеобщая сверхзадача", - цитирует его Sputnik Армения.