За продажу водительских прав в Узбекистане будут наказывать еще жестче

26 янв. 18:54

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев сообщил о возможном ужесточении наказания за продажу водительского удостоверения.

Он отметил, что в последние годы в стране распространилось получение прав без обучения

"Хотел бы обратить внимание всех на важный вопрос. Стало обычным делом получить водительское удостоверение, не обучаясь вождению. Поэтому с каждым часом увеличивается количество аварий", - приводит слова президента Sputnik Узбекистан.

Подчеркивается, что в целях ликвидации данной проблемы Мирзиеев уже поручил ответственным лицам внести предложения по коренному совершенствованию системы обучения, а также усилить наказание за подобные "преступления".