Власти Грузии прокомментировали чартерный рейс между Москвой и Тбилиси

26 янв. 18:35

Агентство гражданской авиации Грузии выступило с комментариями относительно запланированного прямого авиарейса Тбилиси-Москва-Тбилиси, который совершит послезавтра Georgian Airways.

"Назначенный на 28 января полет Тбилиси - Москва - Тбилиси является одноразовым чартерным рейсом, выполнение которого не требует допуска каких-либо исключений со стороны соответствующих ведомств, поскольку речь идет не о регулярном, а о разовом чартерном рейсе", - цитирует сообщение ведомства Sputnik Грузия.

В заявлении Georgian Airways говорится, что цель выполнения рейса - перевозка представителей бизнеса в обоих направлениях. Авиавласти обеих стран выдали на полет одноразовое разрешение, добавили в агентстве.

В ведомстве напомнили, что после ограничения регулярного авиасообщения с 8 июля 2019 года между странами неоднократно совершались отдельные чартерные рейсы в медицинских целях, а также пассажирские бизнес-рейсы.

Все билеты на рейс, который состоится 28 января, уже проданы.