Пенсионер убил и расчленил жену в Армении

26 янв. 18:18

Пожилой мужчина убил свою жену и расчленил тело в Армении. О шокирующем преступлении сообщила пресс-служба полиции РА.

Сегодня в районе 10:00 по местному времени (9:00 мск) в отделение полиции Ванадзора поступил сигнал об убийстве.

По предварительным данным, оно было совершено в ночь на среду. Мужчина в возрасте 76 лет острым режущим предметом убил свою 70-летнюю супругу. После этого он расчленил тело, передает Sputnik Армения.

Фрагменты тела полицейские нашли в ванной, кроме нижних конечностей - они оказались во дворе дома.

Подозреваемый задержан, идет следствие.