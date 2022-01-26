В Берлине признали зависимость от газа из России

26 янв. 18:13

Германия в последние годы зависима от российского газа. Об этом сообщил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

"У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55 процентов зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае... Есть возможность диверсификации, так как в Европе есть более 20 терминалов для СПГ, которые используются активнее", - приводит его слова РИА Новости.

Стоит добавить, что представитель министерства экономики Германии ранее заявила, что уровень заполненности немецких газовых хранилищ в настоящее время составляет около 41%.