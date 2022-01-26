Коллективный иммунитет к COVID-19 в России превышает 64%

26 янв. 18:09

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на совещании с членами правительства РФ под председательством президента РФ Владимира Путина, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19 в стране составляет 64,2%.



При этом она подчеркнула, что в некоторых регионах коллективный иммунитет снижается.

"В ряде регионов, к сожалению, имеет тенденцию к снижению. Основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан", - цитирует Голикову РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 359 млн, из них более 5,6 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России коронавирус диагностировали у 11 315 801 человека. Справились с болезнью 10 099 937 жителей страны, умерли - 328 105.