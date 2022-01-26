Саакашвили призвал остановить проникшую в полицию Грузии "банду нелюдей"

26 янв. 17:56

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook обратился к гражданам страны с призывом снимать на видео незаконные действия полицейских и правоохранителей.

"Хочу призвать граждан, всюду, где они станут свидетелями незаконных действий, совершенных полицейскими и правоохранителями, снимать их и, если сами боятся распространять, пересылать телеканалам и известным активистам", - сказал экс-глава государства.

Он подчеркнул, что необходимо остановить проникшую в грузинскую полицию банду нелюдей. "Мы должны сделать это хотя бы для того, чтобы дать еще оставшимся в системе порядочным полицейским второй шанс служить Грузии", - обратил внимание бывший президент Грузии.

Кроме того, он отметил, что приветствует проводимые в стране акции солидарности. "Я приветствую пробуждение общества против насилия и разнузданности власти. Волна акций солидарности, прокатившаяся сегодня по Грузии, показывает, что мы не просто население, а общество. Появилось очень много интересных лидеров, особенно женщин", - подытожил Саакашвили.