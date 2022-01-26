Трамп назвал имя следующего президента США

26 янв. 17:36

Экс-президент США Дональд Трамп вновь сообщил о том, что намерен принять участие в выборах главы государства в 2024 году.

Ранее в интернете распространился ролик, на котором бывший руководитель Белого дома играет в гольф. Трамп в красной кепке Make America Great Again и белом поло со своей фамилией устанавливает мяч на газон. Комментирующий происходящее человек за кадром представляет "45-го президента США". "45-й и 47-й", - отвечает ему политик.

Стоит отметить, что видео опубликовано в Instagram издания Yeshiva World.